Gazibegovic weint: „Bin der glücklichste Mensch!“

Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz): „Ich kann meine Emotionen nicht halten. Es war einer meiner größten Träume mit dem Verein, den ich in den letzten vier Jahren so lieben gelernt habe. Wo ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt habe, jetzt so etwas Großes zu erreichen, ist unglaublich. Ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt. Wir haben gewusst, dass das nicht einfach wird, weil Klagenfurt auch eine gute Mannschaft ist. Wir haben gewusst, was wir für Qualitäten haben. Natürlich haben wir in der Halbzeit gewusst, wie es steht. Aber das hat die Moral dieser Mannschaft gezeigt, wie wir das Spiel gewinnen, wie wir gefightet haben.“