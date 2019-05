Eltern am Limit: Kosten bei Nachhilfe explodieren

Elf Millionen Euro an Nachhilfe wurden von den steirischen Eltern in diesem Zeitraum in die Hand genommen, ein Anstieg von 1,2 Millionen gegenüber dem letzten Vergleichszeitraum. Für AK-Präsident Josef Pesserl steht die Regierung in der Pflicht: „Die Mittel für den Ausbau der Ganztagsschule wurden von der Regierung drastisch gekürzt, stattdessen plant sie durch Einstufungstests mit neun und 13 Jahren den Notendruck noch weiter zu erhöhen.“ AK-Bildungsleiterin Alexandra Hörmann betont: „Wir haben wegen der Zahlen schon gestaunt, da der Anstieg doch dramatisch war. Bei der bezahlten Nachhilfe war etwa ein Anstieg von 15.000 auf 21.000 Kinder zu verzeichnen.“