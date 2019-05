Marathon-Wochenende bringt Salzburg in Bewegung

Unmittelbar vor den Läufen des Junior-Marathon und Coca-Cola Integrationslaufes haben die Besucher am Tag des Sports die Möglichkeit, aktiv am umfangreichen Programm der verschiedenen Sportverbände und Vereine teilzunehmen und sich in den unterschiedlichsten Disziplinen zu versuchen. In den Zelten und auf den Bühnen im Volksgarten präsentieren sich unter anderem American Football, Eishockey, Judo, Karate, Klettern, Fechten, Leichtathletik, Volleyball und vieles mehr. Erstmals neu: ein Rollstuhl-Slalomparcours zum Ausprobieren. Unterstützt wird die Veranstaltung des Landes Salzburg von den Dachverbänden ASKÖ, Sportunion und ASVÖ und teilnehmenden Fachverbänden. Los geht es am Sonntag um 12 Uhr.