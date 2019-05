Tausende Kinder singen heute für die Lebensfreude

Mitsing-Konzert auch in Linz

In Linz findet um 11 Uhr das große „Kinderlieder Open Air“ statt. Rund 1000 junge Sänger werden erwartet. Jeder kann kommen und mitmachen, es werden sogar Textbücher ausgegeben. Die musikalische Gestaltung liegt bei der Musikschul-Band „Music Together“. Um 11.30 Uhr hält eine Kinderlieder-Straßenbahn am Hauptplatz. Jeder darf einsteigen und mitsingen. Zeitgleich gibt es im Brucknerhaus ein Mitsing-Konzert. Der „Tag des Kinderliedes“ wurde übrigens vom Landesmusikschulwerk und der Musikschule der Stadt Linz gemeinsam ins Leben gerufen.