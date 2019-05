Fahrende Anbieter treiben in Kärnten ihr Unwesen

Schon seit einiger Zeit tauchen dubiose Anbieter in Kärnten auf, die Handwerkerdienste, Malerarbeiten, Hausservice, Fassaden- und Dachreinigungen anbieten. Diese „Firmen“ verfügen meist weder über Gewerbe, noch einen Standort in Österreich. Außerdem würden hohe Preise verlangt und entstandene Schäden durch unsachgemäße Arbeiten könnten aufgrund fehlender Gewährleistung nicht beansprucht werden, warnen WK und AK. Deshalb sollte man nur Profi-Betriebe in Anspruch nehmen.