Schwangerschaft mit Archie kostete ein Vermögen

Kostspielige Babyparty und Luxus-Geburt

Auch Meghans Babyparty in New York wurde in Großbritannien heiß diskutiert. Zwar wurde die Herzogin von ihren Freundinnen - unter ihnen Tennis-Ass Serena Williams und George Clooneys Gattin Amal - auf den Trip eingeladen, an Luxus war diese aber dennoch nicht zu übertreffen. Die Suite im Nobel-Hotel „The Mark Hotel“ an der Upper East Side sowie für die Privatflüge und die Party selbst sollen stattliche 446.000 Euro verschlungen haben. Und egal ob spendiert oder nicht: Einer muss am Ende die Rechnung für die einzelnen Positionen zahlen.