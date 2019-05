Nach Massenrauferei Verletzten beinahe überfahren

Von einem 18-jährigen Burschen ist eine 19-jährige Frau in einem Lokal in Kötschach-Mauthen (Kärnten) bedrängt worden. Daraus entwickelte sich schließlich eine Rauferei unter insgesamt sieben Männern. Danach wurde ein Beteiligter, der verletzt am Boden lag, sogar beinahe von einem Auto überfahren.