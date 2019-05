ÖVP: „Anti-Gewalt-Kurs“ als Pflichtfach an Schulen

Der Skandal an der HTL Ottakring ist längst zum Politikum geworden: Nachdem immer mehr verstörende Handyfilme auftauchen, steht das „System Schule“ besonders in Wien im Fokus. ÖVP-Sicherheitssprecher und Ex-General Karl Mahrer wirft der Stadt „jahrelange Versäumnisse“ in Sachen „gelungene Integration“ vor. Er will jetzt hart durchgreifen und fordert verpflichtende, flächendeckende „Anti-Gewalt-Schulungen“ an unseren Pflichtschulen.