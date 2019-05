Spuck-Lehrer: „Ich wurde monatelang schikaniert“

Direktor: „Er beschimpfte Schüler rassistisch“

Schuldirekter Peter Johannes Bachmair sprach am Freitag mit krone.at über den schockierenden Vorfall. Der beschuldigte Lehrer unterrichte seit einem Jahr an der Schule, er sei noch in der Probephase. Im Gegensatz zum übrigen Lehrpersonal komme nur er mit der Klasse nicht zurecht, könne sich nicht durchsetzen. „Er provozierte immer wieder die Schüler und beschimpfte sie rassistisch“, so der Direktor.