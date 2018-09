Lehrerin packt aus: „Zu viele Muslime in Klassen“

Was hat Sie von all Ihren Erlebnissen, die Sie im Buch beschreiben, am meisten schockiert?

Dass für muslimische Schüler andere Regeln herrschen. Dass es selbstverständlich für viele Mädchen ist, dass sie nicht den heiraten, in den sie sich verlieben. Manchmal ist es zufällig so. Aber was gar nicht geht, ist, jemanden zu heiraten, der nicht die gleiche Religion hat. Das haben diese Kinder bereits verinnerlicht. Geschockt hat mich auch die Zunahme von Beschneidungen. Das ist eigentlich Irrsinn, mitten in Wien!