Von der Westliga in die Champions League

Begeistert ist auch Christian Haas von Westligist Grödig. Der seinen Klub in die Bundesliga und sogar in die Europa League-Qualifikation geführt hatte. Und dort mit zwei Siegen einen Mini-Beitrag leistete, dass die Bullen über die UEFA-Fünfjahres-Wertung einen Champions-League-Fixplatz für kommende Saison ergatterten. „Man kann nur froh sein, dass es einen wie Dietrich Mateschitz gibt. Sonst würde es um den Profifußball in Salzburg sehr schlecht ausschauen“, meinte Haas. Besonders freut er sich mit Sportdirektor Christoph Freund, der einst in Grödig kickte. Wie Toni Feldinger, Obmann von Ligakonkurrent Seekirchen, der mit Freund im BNZ war. „Spieler kommen und gehen. Aber da gibt’s einige wie Christoph Freund, die immer dabei waren, die nach verpassten Qualis schlucken mussten. Eine schöne Belohnung“, meinte Feldinger, der am Sonntag mit 70 Kids des SVS gegen den LASK im Stadion war. „Für die geht es nicht um irgendwelche Ideologien, sondern um super Fußball. Und klar war dann beim Heimfahren die erste Frage: Wie kriegen wir Karten für die Champions League?“