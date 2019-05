Supermodel muss Millionen Steuern nachzahlen

Das israelische Supermodel Bar Refaeli muss umgerechnet rund zwei Millionen Euro Steuern nachzahlen. Diese Gerichtsentscheidung wurde am Sonntag bekannt, kurz vor dem Auftakt des Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv, den die 33-Jährige moderieren soll. Das israelische Justizministerium teilte mit, Refaeli müsse auch die Gerichtskosten in Höhe von umgerechnet 30.000 Euro tragen.