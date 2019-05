Bei Ausbildungsfahrt mit Pkw gegen Baum gekracht

Gegen 13.30 Uhr wollte die 17-Jährige im Zuge der Ausbildungsfahrt mit dem Pkw von der Walchseestraße kommend in die Seestraße abbiegen. „Dabei kam die Frau vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers mit dem Fahrzeug von der Straße ab und stieß gegen einen Baum“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Einheimische wurde dabei erheblich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen werden. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.