Mick Jagger ist schon wieder ganz der Alte!

„No Filter“-Tour verschoben: „Ich hasse es, euch hängen zu lassen“

Anfang April hatten die Rolling Stones bekannt gegeben, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme Jaggers ihre „No Filter“-Tour in den USA und Kanada verschieben müssen. „Ich hasse es wirklich, euch so hängen zu lassen“, entschuldigte sich der 75-Jährige persönlich bei seinen Fans via Twitter. Die Konzerte sollen so bald wie möglich nachgeholt werden.