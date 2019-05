Identitäre: Erster Verein soll aufgelöst werden

„Ein Scheinverein“?

Dem Vernehmen nach soll die Obfrau des Vereins in einem anderen Ermittlungsverfahren vor der Staatsanwaltschaft Graz ausgesagt haben, dass es sich um „einen Scheinverein“ handle, heißt es in den „OÖN“. Ausgehend davon forderte die Polizei in Linz eine weitere Stellungnahme ein. „Eine Antwort ist ausgeblieben. Daher konnten wir den Verein nur auflösen“, sagte ein Polizeibeamter.