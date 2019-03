Diskurs in Koalition um Auflösung der Identitären

Christchurch-Massenmörder spendete 1500 Euro

Zuvor war eine Spende des Christchurch-Massenmörders Bretton Tarrant an die Organisation, respektive deren Sprecher Martin Sellner, aufgeflogen. Sellner hatte sich dazu selbst in einem YouTube-Video geäußert, nachdem tags zuvor die Polizei eine Hausdurchsuchung in seiner Wiener Wohnung durchgeführt hatte. Auch am Freitag bei einem öffentlichen Auftritt in Wien beklagte er die „mediale Vorverurteilung“ seiner Person und versuchte einmal mehr, eine Opferrolle für sich und die Identitären heraufzubeschwören. Die Spende in der Höhe von 1500 Euro, die bereits Anfang 2018 getätigt wurde, war bei Ermittlungen wegen des Verdachts von Finanzvergehen Sellners aufgefallen, weil sie höher war als andere Spenden.