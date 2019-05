Bitte mitnehmen! Eine orange Bank als Treffpunkt

In Jenbach stehen seit Kurzem zwei auffällig orange Bänke. Wer dort sitzt, will von einem Autofahrer mitgenommen werden - ins Zentrum, zum Geschäft, zum Seniorenheim. Mitfahrbänke heißt die Aktion, die das Klimabündnis Tirol initiiert hat. Fünf Gemeinden machen bereits mit. Anfängliche Skepsis gibt es. Doch die weicht in den meisten Fällen rasch.