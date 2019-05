Todesdrama: Fallschirmspringer in Luft kollidiert

Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwoch in Deutschland ereignet: Zwei Fallschirmspringer krachten in luftiger Höhe zusammen und stürzten ab. Für einen der Sportler kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch am Unfallort. Eine 30-Jährige dagegen soll das schwere Unglück überlebt haben - wie „Bild“ berichtet, sei sie nach dem Absturz noch ansprechbar gewesen sein.