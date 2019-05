„Ziegelstadl“ ist von Personalmangel geplagt

Hinter Pensionierungen großes Fragezeichen

Was die Pensionierungen betrifft, gibt es vom Ministerium keine Zahlen: „Wie viele Justizwache-Beamte bis Ende 2020 in Pension gehen, kann nicht abgeschätzt werden. Da ein Beamter den Zeitpunkt des Übertritts in den Ruhestand ab dem 62. Lebensjahr – je nach Erreichen der notwendigen Versicherungs- bzw. Beitragsjahre – frei wählen kann“, erklärt Ratz und ergänzt: „In Innsbruck liegt der Anteil der Beamten ab 55 Jahre mit 13,46 Prozent allerdings unter dem Bundesdurchschnitt von 15,81 Prozent.“