Nach Kritik an Öffis: „Kein Geld für mehr Busse“

Für eine Verbesserung der Busverbindungen zwischen Telfs und Seefeld fehle die Finanzierung durch die Region. So reagiert der Verkehrsverbund Tirol auf Kritik einer Telfer Pensionistin in der „Tiroler Krone“ an den schlechten Öffi-Verbindungen von Telfs auf das Plateau. An einer Lösung werde gearbeitet.