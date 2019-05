Dürftige Busverbindungen zwischen Telfs & Seefeld

Ab 25. Mai wieder mehr Fahrten

Aktuell bestehen nur von Montag bis Freitag an Schultagen drei Busverbindungen täglich: Ein Bus startet um 6.47 Uhr, einer um 13.45 und der letzte um 17.05 Uhr. Dieses Angebot scheint für einen Ort wie Telfs, in dem mehr als 15.000 Menschen leben, deutlich zu wenig zu sein. Ab 25. Mai, in der Hochsaison, gibt es dann zwar auch Fahrten am Wochenende, nach Ansicht von Partner fehlt jedoch gerade kurz vor Mittag ein Direktkurs. „Wir wären über einen Bus nach Seefeld um 11 Uhr zumindest an jedem zweiten Tag sehr froh.“