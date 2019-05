Mit moderner Heiztechnik zum lodernden Erfolg

Erneuerbare Energielösungen boomen weltweit. Schon vor 30 Jahren spezialisierte sich Ökofen in Niederkappel auf Pelletsheizungen. Heute gilt der Kesselhersteller als Spezialist für hocheffiziente Brennwerttechnik, was im Vorjahr einen Rekordumsatz brachte. Nun will man das Werk ausbauen.