Winter im Mai: Eisheilige waren zu früh dran

16 Zentimeter Schnee in Reutte

Gute Nachrichten gab es auch für alle Schneeliebhaber - etwa in Reutte: Dort lagen Sonntagfrüh 16 Zentimeter Neuschnee, in Götzens waren es 15 Zentimeter, in Gnadenwald 5. Ungewöhnlich war aber nicht nur der Schneefall bis in die Täler, sondern auch die Temperaturen. In Innsbruck hatte es Sonntagnachmittag 5 Grad, was für den Mai schon sehr kalt ist.