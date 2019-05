Tipps für entspanntes Arbeiten in den Ferien

Lieber früher als später

Aber aufgepasst: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Im Winter schon an den Sommer zu denken mag abwegig klingen, ist jedoch bei Ferienjobs ein Muss. Die ideale Bewerbungszeit ist zwischen Jänner und Feber, rät Vera Lochmann, Beraterin in der Jugendabteilung der Arbeiterkammer Tirol: „Ende März nimmt das Angebot deutlich ab. Die Stellen sind vor allem deshalb schnell vergeben, weil viele ein Pflichtpraktikum für den Sommer brauchen. Jetzt, Anfang Mai, muss man einfach nur mehr nehmen, was man noch kriegen kann.“ Die Art der Bewerbung kann unterschiedlich ausfallen. Bei einem größeren Betrieb sollte man klassisch einen Lebenslauf mit Motivationsschreiben einsenden. „Wenn man aber lokal im Dorf-Gasthaus oder als Eisverkäufer arbeiten möchte, ist es vermutlich angebrachter, persönlich nachzufragen“, meint Lochmann.