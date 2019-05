Sonic wird nach Aufschrei der Fans überarbeitet

In seinem ersten Kinofilm, der kommenden November anläuft, kommt Videospielheld Sonic auf die Erde und muss gemeinsam mit dem Polizisten Tom (James Marsden, Cyclops in den X-Men-Filmen) gegen seinen altbekannten Erzfeind Dr. Robotnik antreten, der - wie für einen Bösewicht üblich -, natürlich die Weltherrschaft an sich reißen will.