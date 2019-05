Author & Punisher: Architekt dystopischer Klänge

Du sprichst dich in den sozialen Medien immer überdeutlich gegen Faschismus aus, hast aber 2015 und 2017 zwei Alben bei Housecore Records veröffentlicht, dem Label von Phil Anselmo. Der einstige Pantera-Sänger geriet vor einigen Jahren ins Kreuzfeuer der Kritik, weil er volltrunken „White Power“ von einer Bühne skandierte und das Video dazu viral ging. Wie geht man in deiner Position nun mit so einer Situation um?

Es ist eine schwierige Sache und die Zeit war hart für mich. Wir haben immer gut zusammengearbeitet und haben uns menschlich gut verstanden. Ich kann aber natürlich nicht unterstützen, was er gemacht hat und musste aus dem Vertrag raus. Ich bereue es nicht, dort gewesen zu sein, weil wir eine tolle Zeit hatten und zwei schöne Alben kreiert haben. Es ist für mich vielmehr traurig, weil wir uns persönlich so gut kennen. Ich will ihn nicht schützen, aber er ist keine schlechte Person. Wir haben aber nie wirklich darüber gesprochen. Ich will mich nicht gegen ihn stellen und glaube, er macht seither vieles richtig. Ich unterhalte mich heute eher mit seiner Frau, wenn es um das Geschäftliche geht. Es gibt aber viele andere Musiker, die es cool finden, okkultes Nazi-Zeug zu verehren, weil sie sich so extrem und cool vorkommen. Das finde ich schwachsinnig, weil es so viele wundervolle Kulturen gibt, die nicht Millionen Menschen ausgelöscht haben und auch gute Themen wären. Es gäbe so viele Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Das Nazi-Zeug ist so langweilig und offensichtlich.