20.000 Gratis-Reisetickets für junge Europäer

Im zweiten Jahr will die EU-Kommission bei dem Projekt „den Aspekt des Lernens“ stärker betonen. Teilnehmer erhalten demnach Informationen und Reisetipps für sehenswerte Orte in Europa. Zudem soll ihnen die Möglichkeit angeboten werden, während ihrer Reise an „gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen“ teilzunehmen.