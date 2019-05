Heliport nur wegen Jobs für Gemeinde spannend

In Niederthalheim und den Nachbarorten ist es das Aufregerthema schlechthin: In der Ortschaft Öldenberg will ein Bundesheermajor einen Hubschrauberhangar errichten. Bei einem Infoabend in einem Wirtshaus stand er nun der Bevölkerung Rede und Antwort. Das Projekt soll viel kleiner werden, als kolportiert wird.