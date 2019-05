New York hat jetzt eine echte Sesamstraße

Besucher New Yorks können künftig auch die Sesamstraße besichtigen. Ein Teil der West 63rd Street am Südwesteende des Central Park wurde am Mittwoch (Ortszeit) nach der berühmten US-Kinderserie in „Sesame Street“ umbenannt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Sendung begrüßte Bürgermeister Bill de Blasio unter vielen Gästen auch „Sesamstraßen“-Stars wie Ernie oder den gelben Vogel Bibo.