Sachbeschädigungen beim Bahnhof in Baumkirchen

Im Bereich des Bahnhofes Baumkirchen kam es seit März zu insgesamt acht Sachbeschädigungen bzw. Fahrraddiebstählen. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche aus der Umgebung handeln dürfte“. heißt es von Seiten der Polizei. So wurde etwa am 13. April kurz vor 21 Uhr ein Fahrrad auf dem Bahngleis abgelegt, welches von den einschreitenden Beamten vor dem Einfahren des Zuges entfernt werden konnte. In der Nacht auf Dienstag erstattete dann der ÖBB-Notfallkoordinator die Anzeige, dass mehrere Holzsessel auf den Geleisen abgestellt und vom Regionalzug gerammt wurden. Der bisher entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei Wattens bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise.