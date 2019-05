Raiffeisenlandesbank testet Künstliche Intelligenz

Vorzeige-Filiale soll Ende des Jahres eröffnen

Von den guten Zahlen lässt sich das von Schaller geführte Geldinstitut aber nicht blenden. Denn die Digitalisierung fordert die Banken. 94 Prozent aller Geldgeschäfte wickeln die Kunden von Raiffeisen OÖ mittlerweile digital ab. „Wir legen größten Wert auf die Weiterentwicklung der Digitalisierung im Bankenbereich“, unterstreicht Schaller, der gestern den humanoiden Roboter Pepper vorstellte. „Unsere neue Mitarbeiterin“, so der Generaldirektor, der den Roboter in der neuen Vorzeige-Filiale in der Linzer Landstraße ergänzend einsetzen will. Diese soll gegen Ende des Jahres eröffnet werden.