Autodiebe bauten auf der Flucht vor Polizei Unfall

Einen Raser verfolgten Haider Autobahnpolizisten auf der Westautobahn, nachdem er ins Radar gerauscht war. Im Pkw saßen zwei 20-jährige Autodiebe, die bei der Flucht in Ansfelden den in Salzburg gestohlenen Peugeot ruinierten. Das Duo lief weg, wurde aber gefasst. Ein Täter hatte sich in einem Mistkübel versteckt . . .