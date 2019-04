Mit Frankenstein zu Besuch auf der Weltraum-Arche

Ein Theaterstück mit Computern statt Menschen, eines, in dem Erwachsene nichts sehen können, ein interaktives Labyrinth und virtuelle Abenteuer mit Romeo und Julia - all das gibt es beim nächsten Schäxpir-Festival von 24. bis 30. Juni zu sehen: „Schäxpir soll zeigen, was Theater im digitalen Zeitalter alles sein kann. Dieses Mal fragen wir nach den Schnittstellen zwischen verschiedenen Universen, das soll auch mit allen Sinnen erfassbar sein, deswegen wird es Virtual Reality genauso geben wie Audioinstallationen oder Projektionen“, machen die künstlerischen Leiterinnen Julia Ransmayr und Sara Ostertag neugierig auf das vielschichtige Programm mit Stücken für alle Altersgruppen ab einem Jahr aufwärts.