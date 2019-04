Deutsche und Sohn (10) in Teneriffa-Höhle getötet

Vater: „Beide noch am Leben, als ich die Höhle verlassen habe“

Nun müssen die Hintergründe der schrecklichen Tat geklärt werden. Der Verdächtige ist in Haft, bestreitet laut Polizei aber, für den Tod seiner Frau und des Sohnes verantwortlich zu sein. Er habe versichert, dass beide am Leben gewesen seien, als er die Höhle verlassen habe. Gegen ihn liegen laut den Behörden in Spanien keine Anzeigen wegen häuslicher Gewalt vor.