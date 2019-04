Putins neueste Waffen: U-Boote mit Nuklear-Drohnen

„Poseideon“ soll Druck auf USA erhöhen

Wie der „Washington Free Beacon“ berichtet, soll die Waffe in der Lage sein, ganze Häfen und Städte zu zerstören. „Poseideon“ - so nennen die Russen ihre neueste Errungenschaft - ist nur eine von vielen neuen Waffen, mit denen Putin den Druck auf die USA erhöhen will. Grund dafür dürften vor allem in Europa stationierte US-Raketenabwehranlagen sein.