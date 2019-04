London will Huawei am 5G-Netzausbau beteiligen

Der Nationale Sicherheitsrat unter Mays Vorsitz habe am Dienstag vereinbart, Huawei dürfe sich am Ausbau „nicht zentraler“ Infrastrukturen wie etwa Antennen beteiligen, so der „Daily Telegraph“ am Mittwoch. Die „Times“ schrieb etwas vorsichtiger, May erwäge einen „begrenzten Zugang“ für Huawei im Vereinigten Königreich. Die Regierung wollte die Berichte nicht bestätigen.