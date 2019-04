Zeichen stehen bei „Schörgi“ nun auf Abschied

Dafür stehen bei einem anderen Salzburger Ski-Ass die Zeichen auf Abschied. Denn Mittwoch verschickte der ÖSV eine Einladung zu einem Medientermin mit Philipp Schörghofer am Montag in Obertauern. Wo der 36-jährige Familienvater vom USK Filzmoos über seinen Gesundheitszustand und seine sportliche Zukunft sprechen wird. Mit dabei ist ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher. Und auch wenn der Sieger eines Weltcup-Rennens (RTL Hinterstoder 2011) und WM-Einzel-Bronzene von 2011 im RTL aktuell hart bei Gernot Schweizer trainiert, dürfte er sich zum Karriere-Ende entschlossen haben. Nach zwei gesundheitsbedingt verkorksten Jahren. Im Olympia-Winter zwickte das Knie wegen eines Knorpelschadens - er blieb ohne Einsatz. In der vergangenen Saison musste er nach vier Top-30-Resultaten (Rang 20 in Val Isère als Highlight) Ende Jänner wegen eines Bandscheibenvorfalls operiert werden.