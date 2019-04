Gegen Leitschiene geprallt: Lenkerin stirbt auf A2

Unfalldrama in Oberösterreich

Ebenfalls tödlich endete am Sonntagabend ein Unfall in Oberösterreich. Ein 85-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Gmunden dürfte in Scharnstein eine Baustellenabsicherung übersehen haben und stieß mit seinem Auto gegen die Betonleitwände. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Todesopfer seit dem Karfreitag auf sieben.