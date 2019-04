Aufstieg bei Ligareform wohl Luftschloss

Zuletzt ließ Neo-Verbandsboss Martens aufhorchen, der die Bundesliga reformieren, dem Sport in Österreich Auftrieb verleihen will. Dazu würden auch Teams westlich von Wels gehören. Salzburg? „Man muss sich anhören, was die Liga sagt“, erklärt Stojakovic. Doch: Vorgaben durch TV und FIBA entlarven den Erstliga-Traum als Luftschloss. In der Alpenstraße müsste neben passendem Parkett mit Markierung noch an der Beleuchtung und den Körben gearbeitet werden. Was finanziell im sechsstelligen Bereich liegt. „Es gab Gespräche mit der Stadt, aber die Modernisierung wurde vorerst auf Eis gelegt.“ Ein Dauer-Exil bei Kooperationspartner Wels ist hingegen kein Thema.