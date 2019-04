Ferlacher Fußballer müssen in einer Ruine hausen

Wie lange es noch so weitergeht, weiß keiner. Gerüchten zufolge, soll es auch daran liegen, dass es in Ferlach noch immer zwei Fußballvereine - ATUS und DSG - gibt. Seit 15 Jahren diskutiert man über eine Fusionierung. Viele hoffen nun auf Bürgermeister und Sportreferent Ingo Appe. Als Übergangslösung wäre man schon mit einem Container für die Umkleiden und Duschen zufrieden. Mit dem Nachwuchs wird zur Zeit in St. Margareten/Ros. und Zell gespielt.