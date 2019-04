Beim Kuh-Führen gestolpert: Daumen abgetrennt

Unglücklich gestolpert ist am Montagnachmittag ein Landwirt (64) auf seinem Hof im Bezirk Hermagor. An einem Hanfseil angeleint, wollte der Pensionist eine seiner Kühe aus dem Stall führen. Beim Stolpern wickelte sich das Seil so um den Daumen seiner rechten Hand, dass ihm ein Teil des Fingers abgetrennt wurde. Nach Erstversorgung von Rettung und Notarzt wurde er vom Rettungshubschrauber RK1 ins AUKH Klagenfurt geflogen.