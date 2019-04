Nur sportlich ziehen Wölkchen auf

Das war Werbung und eine gelungene Generalprobe fürs U18-Länderspiel am Mittwoch in Nonntal zugleich. In der HCS-Arena hatte man mit dem Massenansturm beim Derby kein Problem, gab so eine Bewerbung für eine Aufstockung der Kapazität ab. Während beim SAK also punkto Infrastruktur und auch Kader die Sonne scheint, verdüsterte sich die Lage durchs 0:1 gegen Violett.