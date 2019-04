Kellnerin schüttete Brennpaste auf Gast

Eine Kellnerin hat am Freitagabend in einem Restaurant in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) unabsichtlich Brennpaste auf den Oberschenkel einer 46-jährigen Britin geschüttet. Wie die Polizei berichtete, erlitt die Britin dadurch Verbrennungen am Oberschenkel, im Bereich der Hüfte und am Handgelenk.