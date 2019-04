Netanyahu siegt - doch Regieren wird schwieriger

Gantz will „politische Vorstöße“ unternehmen

Und auch wenn Herausforderer Gantz geschlagen ist, so konnte er doch aus dem Stand 35 Mandate erringen, mit den anderen Oppositionsparteien hat er 55 Parlamentarier hinter sich. Dieser beachtliche Wahlerfolg demonstriert, wie tief gespalten das Land nach zehn Jahren Netanyahu an der Regierungsspitze ist - und auch, dass ihm der Rückhalt bei einem bedeutenden Teil der Bevölkerung bereits fehlt. Benny Gantz schrieb jedenfalls am Mittwoch Mitstreitern aus seiner Partei: „Es zeichnen sich zwar dunkle Wolken ab, aber nichts ist endgültig, Bewegungen sind noch möglich, und wir können noch politische Vorstöße unternehmen.“ Eine Ansage, die Netanyahu möglicherweise noch Kopfzerbrechen bereiten könnte. Mittwochabend erkannte Gantz das Wahlergebnis an. Er respektiere die Entscheidung des Volkes, so der Chef der Liste Blau-Weiß. Gantz sagte, der Kampf sei nicht vorbei. Jetzt gehe es um das Gespräch mit anderen Parteien.