Arbeit als Krankmacher: Immer mehr Betroffene

Harte Kritikpunkte

Der ÖGB kritisiert in diesem Zusammenhang besonders die neue Bundesregierung. „In den letzten 14 Monaten wurden keine gesundheitsfördernden Maßnahmen ergriffen – eher im Gegenteil“, so Wohlgemut. Im Visier stehen vor allem der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche. „In punkto Arbeitszeit liegen wir im EU-Vergleich bereits im Spitzenfeld“, argumentiert Praxmarer. In Tirol werden laut ÖGB rund 4 Millionen Überstunden weder entlohnt, noch durch Zeitausgleich vergütet. Zudem wünscht man sich Verstärkung für das Tiroler Arbeitsinspektorat. Auf nur einen Inspektor kämen rund 13.400 Beschäftigte.