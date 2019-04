Bettlerbande hauste in alter Linzer Fabrik

Müllberge und penetranter Gestank

Sie hausten dort in mitten von Müllbergen. Der Gestank soll penetrant gewesen sein. Kein Wunder, wurde doch die Notdurft direkt neben dem Schlaflager verrichtet. Die Menschen packten nach Aufforderung ihre Habseligkeiten zusammen und verließen das Gebäude. „So etwas hat in Linz nichts verloren! Ich danke den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz und bin sicher, dass die Bettler auch in den nächsten Monaten bei uns nicht Fuß fassen können“, so FP-Sicherheitsreferent Michael Raml.