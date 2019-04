SPÖ lehnt sich gegen „Radar-Abzocke“ auf

Seit Herbst 2018 sitzt Stummer im Rieder Stadtrat und packt nun ein emotionales Thema an: die Radargeräte. Aktuell gibt es in Ried sieben fixe und ein mobiles Messgerät. Im Vorjahr spülten sie 1,4 Millionen Euro in die Stadtkasse – Tendenz steigend. In der letzten Stadtratssitzung haben alle Fraktionen (außer erstmals die SP) den Ankauf einer weiteren Box um 105.000 € beschlossen. Es soll künftig in der Molkereistraße stehen, wo Tempo 30 gilt. „Das ist Abzocke“, so Stummer. Zwar sind dort Schulen, doch die Straße wäre übersichtlich, sodass Radarboxen nicht nötig wären. Stummer fordert stattdessen ein Verkehrskonzept mit mehr Verkehrsinseln, Gehsteigen, Schutzwegen und Radarboxen nur dort, wo es der Sicherheit dient.