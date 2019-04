Todesstrafe könnte in Südostasien Schule machen

In Malaysia, dem einzigen direkt angrenzenden Nachbarland Bruneis, ist Homosexualität per Gefängnisstrafe verboten. In Indonesien ist sie legal, wird aber kulturell nicht gern gesehen. Indonesien hat die weltweit größte muslimische Community mit mehr als 200 Millionen Menschen. Anders als in Malaysia, wo 60 Prozent der Bevölkerung muslimischen Glaubens sind, ist der Islam aber nicht Staatsreligion. Bürger müssen nur einer der anerkannten Weltreligionen zugehörig sein. Jedoch ist in beiden Ländern ein Erstarken des konservativen Islam zu bemerken.