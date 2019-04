Prostituierte wollte Kollegin helfen - erstochen

Der 46 Jahre alte Mann, der in Duisburg lebt, kam am Samstagabend in das Bordell und stach auf seine Ex-Freundin ein, wie die Polizei berichtet. Als die Kollegin der 31-Jährigen helfen wollte, versetzte der Verdächtige auch ihr mehrere Stiche. Schwer verletzt konnten die beiden Frauen in einen benachbarten Imbiss flüchten und alarmierten von dort die Rettungskräfte.