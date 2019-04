Nach Fusionen kommt nun Tag der Wahrheit

Kandidaten in Helfenberg

In Helfenberg stellen sich gleich drei Kandidaten der Wahl: Josef Hintenberger (VP) will in der Gemeinde die traditionelle schwarze Mehrheit bewahren. Ihm sind vor allem die Erhaltung des Schulstandortes und die Ortsbildgestaltung ein Anliegen. Franz Holzmann (SP) geht für Rot in den Ring. Er sieht in der Betriebs-Ansiedlung, der günstigen Wohnraum-Schaffung und der Vereins-Förderung viel Gestaltungs-Spielraum. Für das blaue Wunder will Ulrike Wall (FP) sorgen. Ihr ist es wichtig, die Bürger mehr mitgestalten zu lassen und ehrenamtliche Projekte zu fördern (Tagesbetreuung, Senioren-Besuchsdienste).